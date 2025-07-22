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Türkiye
AA 22.07.2025 10:45

İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Örgüt için kuryelik yapanlar ile bu kişilerle finansal bağlantısı olan 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen, örgüt adına finansal transferlerde "kurye" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin kuvvetli şüphe bulunan, bunlarla finansal ilişki içerisinde olan zanlıların kimliklerini belirledi.

Toplam 3 ilçede tespit edilen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ile 865 mermi ele geçirildi.

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İstanbul DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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