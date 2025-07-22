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Türkiye
AA 22.07.2025 13:07

Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'de orman yangını

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Validen açıklama: Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"3 helikopter, 1 uçak, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, 1 grayder, 1 beko loder, 1 vinç, 2 TOMA, 1 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 119 personel ile tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

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Eskişehir Orman Yangını
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