Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.02.2024 23:53

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük
[Fotograf: DHA]

Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

ETİKETLER
Zonguldak Maden
Sıradaki Haber
BBC, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışa dikkati çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Irak, ABD'nin Bağdat saldırısını "egemenliğe düşmanca saldırı" olarak nitelendirdi
01:15
Polis helikopterine lazer tutan kişiye 91 bin lira ceza
00:55
Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
00:51
ABD, Irak'ta düzenlediği saldırıda Ketaib Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
00:51
Ağrı'da rahatsızlanan kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı
23:52
Dışişleri: Seçimlerin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını dileriz
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ