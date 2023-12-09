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Türkiye
AA, TRT Haber 09.12.2023 22:11

Zonguldak'ta heyelan: 18 yaralı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede çalışma yürüten ekipten 18 kişi, ikinci heyelanda yaralandı.

Zonguldak'ta heyelan: 18 yaralı
[Fotograf: AA]

Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.

Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

Zonguldak'ta heyelan: 18 yaralı

İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri alınarak tahliye ediliyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

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