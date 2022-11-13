Terakki Mahallesi Kerem Sokak'taki 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 55 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti.

Baba öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, M.K'nin dumandan etkilenen oğlunun da tedavisi için aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.