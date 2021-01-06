Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta çatıdan düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta onarmak için çıktığı evin çatısından düşen kişi yaralandı.
Asma Mahallesi Dere Sokak'ta 41 yaşındaki Barış S, tek katlı evin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Barış S'yi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi kaldırdı.
Barış S'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
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