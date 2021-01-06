Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil sulama kanalına düştü: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Çağbaşı Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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