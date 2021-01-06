Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 'Virüs Aramızda' etkinliği
İstanbul'da salgınla mücadele için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Lütfen Platformu üyeleri, virüs kıyafetleri giyerek Beyazıt Meydanı'nda yürüdü, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanları uyardı.
Lütfen Platformu üyeleri salgına karşı farkındalık oluşturmak için İstanbul Beyazıt Meydanı'nda buluştu. "Virüs aramızda" etkinliği düzenledi.
"Virüsü sen besliyorsun" sloganıyla düzenlenen etkinlikte maske ve mesafe kuralını çiğneyenler uyarıldı.
Etkinlikle, salgının henüz geçmediği, tedbirin elden bırakılmaması gerektiği mesajı verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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