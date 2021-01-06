Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da örtü yangını: Müdahale sürüyor
Trabzon'un Arsin ilçesinde başlayan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Arsin ilçesine bağlı Özlü Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Arsin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Etiketler: Yangın
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