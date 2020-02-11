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Zigana Dağı mevkiinde kara yoluna çığ düştü
[Fotoğraf: AA]
Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü.
Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.
Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.
Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.
Etiketler: Zigana Dağı çığSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 21:41
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