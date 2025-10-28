Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
Türkiye
AA 28.10.2025 04:26

Zeytinburnu'nda tramvay yolunda sıkışan araç seferleri aksattı

Zeytinburnu'nda yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobilin çalışma yapılan raylarda sıkışması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Zeytinburnu'nda tramvay yolunda sıkışan araç seferleri aksattı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Seyitnizam Akşemsettin durağında, araç geçişinin yasak olduğu bölgeye giren otomobil, raylardaki onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda sıkıştı.

Duraktaki güvenlik görevlileri, kadın sürücünün aracını bölgeden kurtarmak için bir süre uğraştı.

Tüm çabalara rağmen otomobil bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi.

Olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksadı.

Otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

İstanbul
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
