AA 28.10.2025 02:42

Balıkesir'de artçılar devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.30'da 4,4 büyüklüğünde saat 03.42'de de 4,3 büyüklüğünde 05.36'da da 4 büyüklüğünde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de artçılar devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 05.36'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 08.44'te 4,2 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Balıkesir Deprem
