Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 07:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zeytin toplarken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş’ta bahçede zeytin toplarken ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Kısıklı Mahallesi kırsalında zeytin toplamak için bahçesine giden İbrahim Kayabaşı, zeytin topladığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Kayabaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: İş Kazaları Kahramanmaraş
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