Zeytin Dalı Harekatı şehidi Musa Özalkan’ın vasiyeti gerçekleştirildi

Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti gerçekleştirildi.

Çobanbey’de inşa edilen Musa Özalkan Kültür Merkezi'nde çocuk parkı, futbol sahası, basketbol sahası, 120 kişilik bir toplantı salonu, sinema salonu ve 3 odadan oluşan bir atölye var.

"Türkiye'den gelen gönüllü hocalarımız var"

Şehit Musa Özalkan Kültür Merkezi’nden Muhammed Malavili, "Türk askerlerinden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine inşa edildi. Arapça, matematik ve Türkçeyi öğrenmeye gelen öğrencilere eğitim sunuluyor, futbol oynama ve film gösterimi gibi faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye'den buraya gelen hocalarımız var. Hepsi gönüllü olarak buraya geliyor" dedi.

Şehit Musa Özalkan Kültür Merkezi’nde çalışan Bilal Hac Kasım da merkezin faaliyetlerini anlatarak, "10-15 yaşları arasında olan öğrencilere hastalara ve yaralılara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konusunda eğitim veriyoruz ve daha kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk hükümeti, Fırat Kalkanı ve Zaytin Dalı harekatlarında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek verdiği gibi, Suriye’deki sivil hayatı desteklemeye, sağlık, eğitim ve dayanışma etkinlikleri konusunda yardıma devam ediyor.

Kaynak: İHA