Haber Giriş: Kaynak: AA
Zeki Ergezen’in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılındı
Ankara'da dün vefat eden AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı.
Öğle namazını müteakiben kılınan namaza, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.
Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ahlat'a götürüldü.
Etiketler: zeki ergezen ankara Hacı Bayram-ı Veli CamiiSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 15:50
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