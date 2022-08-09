Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ üyesi 2 eski asker yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarından yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yakalanıp bota alınan şüphelilerin, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen ile başçavuş L.Ç. ve H.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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