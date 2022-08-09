Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kağıt toplayıcıları park halindeki araca çarptı: O anlar kamerada
[Fotograf: İHA]
Esenyurt’ta iki kağıt toplayıcı, aracıyla ön tekerini kaldırmaya çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza sonrasında araç sahibi ve mahalleli kağıt toplayıcıları darbetti.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşanan kazada, kağıt toplama aracıyla ön tekerini kaldırmaya çalışan iki kağıt toplayıcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı.
Kaza sonrasında araçtan düşen iki genç, hemen ayağa kalkarak olayı anlamaya çalıştı.
Çarpma nedeniyle aracında göçük olduğunu gören araç sahibi ve mahalleli, kağıt toplayıcı gençleri darbetti.
Yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 14:13
- 14:05
- 14:11
- 14:14
- 13:53
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 34 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz