ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılay-Batıkent Metrosu'nun devamı niteliğindeki, İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan ray hattının yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığı tespit edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün incelemesi sonucu ortaya çıkan durum, sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla da desteklendi. Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısını değiştirme kararı aldı.

Vatandaşlara otobüs aktarması kolaylığı

Hat üzerindeki çalışmalar 10 Ağustos-10 Eylül'de yapılacak.

Bu süre içinde Ankara Metrosu'nun İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez istasyonlarında seferler düzenlenmeyecek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarmasıyla taşınacak.