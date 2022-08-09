Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 648 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 648 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente araçla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan ve Hankendi mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 648 kilogram tütün bulundu.
Gözaltına alınan sürücü A.A'ya 19 bin 225 bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Elazığ Kaçakçılık
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