Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte son yılların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Yapılan ortak çalışma sonucu tespit edilen otomobil ve kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu üzerinde durduruldu.

Kamyonet içinde yapılan aramada aracın arka kısmındaki boş karton kolilerinin arasına poşetle gizlenmiş halde 13 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda narkotik köpeği Coo da görev aldı.

Olayla ilgili olarak araçlarda bulunan 3 kişi, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçu kapsamında gözaltına alındı.