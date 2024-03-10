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Türkiye
İHA 10.03.2024 13:50

Yürüyüşünü beğenmediği kişiyi bacağından vurdu

İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi, yürüyüşünü beğenmediği kişiye silahla saldırdı. Bacaklarından vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı. Saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İzzet K. evine doğru yola koyuldu. O esnada adamın karşısından gelen bir kişi, silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sonucu adam bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis saldırganı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.’nın ifadesine başvurdu.

İzzet K.'nın kendini vuran şüpheliyi tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan Murat Y.’yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

"Yürüyüşünü beğenmedim, bacaklarından vurdum"

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polise verdiği ifadede “Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” diyen Murat Y., adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yürüyüşünü beğenmediği kişiyi bacağından vurdu
Yürüyüşünü beğenmediği kişiyi bacağından vurdu
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