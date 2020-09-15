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Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları: 2 bin 651 gözaltı
Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 56 ilde 2 bin 651 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 342 kilogram esrar, 214 kilogram eroin, 6 kilogram kokain, 77 kilogram skunk, 40 kilogram metamfetamin, 9 kilogram bonzai ve 111 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, 45 tabanca ve tüfek ile 18 bin 215 lira ele geçirildi, 2 bin 651 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonları gözaltı emniyetSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 01:04
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