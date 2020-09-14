Haber Giriş: Kaynak: AA
Devrilen traktörün altında kalarak babasıyla aynı kaderi paylaştı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan bir emekli, babası gibi traktör kazasında hayatını kaybetti.
Hasan Yalçın idaresindeki traktör, Ağaçköy mevkisinde kütüğe çarparak devrildi.
Traktörün altında kalan Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yalçın'ın babasının da yıllar önce geçirdiği traktör kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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