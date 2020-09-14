Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da Türk kara sularına itilen 9 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaca Burnu açıklarında sal içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı’na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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