Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.10.2025 10:21

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hafta sonu ve önümüzdeki hafta dahil ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 27, Antalya'da 28, Adana'da 32, Diyarbakır'da 26, Samsun'da 21 derceye kadar yükselecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de termosifon patlayan evin duvarları yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Merkez Bankası, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da açıklayacak
10:55
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 3,6 azaldı
10:46
Türkiye'nin ihracatı eylülde 22,5 milyar dolar oldu
10:45
ABD'de Demokrat senatörler, Trump'ın nükleer silah testi talimatına tepki gösterdi
10:44
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı
10:43
Borsa güne yükselişle başladı
Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü
Karaman'da elma bahçeleri sonbaharın renklerine büründü
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ