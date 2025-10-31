Duman 13.2ºC Ankara
AA 31.10.2025 10:24

İstanbul'da yapılan polis uygulamasında 949 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 457 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yapılan polis uygulamasında 949 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1412 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1302 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 372 bin 169 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 457 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 30 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 77 fişek, 1547 gram uyuşturucu madde, 256 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 720 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 628 umuma açık iş yeri denetlendi, 8 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 43 bin 5 araç ve 1825 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 465 araç ve motosiklet ile 53 sürücüye işlem yapılırken, 16 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 130 bin 578 lira trafik cezası kesildi.

