31.10.2025 10:02

İstanbul'da bu yıl terör soruşturmalarında 1526 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak'tan bu yana yakalanan 2 bin 922 şüpheliden 1526'sının tutuklandığını bildirdi.

İstanbul'da bu yıl terör soruşturmalarında 1526 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da faaliyet gösteren muhtelif terör örgütlerinin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 922 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerden 1526'sı tutuklanmış, 841'i adli kontrol şartıyla 55'i ise kolluk biriminden serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılanlardan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verenlerin oranı yüzde 38'dir."

Açıklamada, soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

OKUMA LİSTESİ