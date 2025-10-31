Uşak'ta cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, M.T'nin (34) kullandığı cip, Eşme-Kula kara yolunda, karşı yönden gelen Sadık Arslan (76) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobildeki yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Sadık Arslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T. ve aynı araçtaki A.K. (39) ile S.K. (35), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Arzı Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.