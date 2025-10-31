Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
AA 31.10.2025 07:05

Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.P. (22), S.Y.Ö. (16) ile Y.Ç. (15) ve M.S. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç. ve M.S, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelilerinden S.Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum
