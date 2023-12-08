Yurt genelinde 'ÇENGEL-4' operasyonu: 25 bin 603 litre sahte alkole el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen `Çengel-4` operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
"Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı. 25 bin 603 litre (Yaklaşık 23 ton) kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 25 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi. Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2023
2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣0️⃣3️⃣ Litre (Yaklaşık 23 Ton) Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️
2️⃣5️⃣ Milyon TL’lik Vergi Kaybı… pic.twitter.com/d8OSNwMgii