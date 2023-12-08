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Türkiye
DHA 08.12.2023 06:44

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın
[Fotograf: DHA]

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada apartman sakinleri binayı tahliye ederken, alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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