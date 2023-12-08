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Türkiye
AA 08.12.2023 06:14

Kalp krizi geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali Ankara'ya sevk edildi

Kalp krizi geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Kalp krizi geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali Ankara'ya sevk edildi
[Fotograf: AA]

Göğüs ağrısından dolayı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran ve hekimlerce kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Burada anjiyo olan ve yoğun bakımda tedaviye altına alınan Hayali'nin beyin kanaması da geçirdiği tespit edildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek Hayali hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayali'nin, ailesinin de isteği üzerine başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Hayali, Harakani Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

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