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Türkiye
İHA 08.12.2023 04:08

Maltepe'de taksi takla attı: 1 yaralı

Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.

Maltepe'de taksi takla attı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

İddiaya göre Emre Açık hakimiyetindeki ticari taksi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi.

Kazada ticari taksi şoförü Emre Açık hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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