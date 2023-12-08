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Türkiye
AA 08.12.2023 03:45

Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı

Kullandığı İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı.

Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı
[Fotograf: DHA]

Sultangazi Mescidi- Selam otobüs durağına kullandığı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra inen sürücü, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ağır yaralandı.

Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

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