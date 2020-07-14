İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanması için ülke genelinde Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

Yapılan operasyon ve uygulamalarda 13 bin 257 ekip, 55 bin 472 personel, 182 dedektör köpeği ile 4 bin 537 ikamet ve 1623 noktada arama yapıldı. 1021’i hükümlü, 2 bin 299’u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 3 bin 320 kişi gözaltına alındı.

Uygulamalar sonucunda 138 bin 597 araç denetlendi, 18 adet aranan araç tespit edildi, 11 bin 687 araca cezai işlem uygulandı, 731 araç trafikten men edildi, 21 bin 575 umuma açık yer denetlendi, 850 umuma açık yere cezai işlem uygulandı, 15 işyeri kapatıldı, 458 bin 472 şahıs sorgulandı, 1285 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 7’si çocuk olmak üzere 29 kayıp şahıs bulundu.

Ayrıca yapılan bu çalışmalar sonucunda 18 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 499 adet mermi, 7 adet kesici/delici alet, 181 gram eroin, 144 gram esrar, 110 gram captagon, 217 kök kenevir ve 117 paket kaçak sigara ele geçirildi.