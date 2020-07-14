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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkiinde devrildi.
Kazada, sürücü Abdullah Haçat, muavin Semih Zorlu, ikinci şoför İlhan Özçelik, Mustafa Er, Songül Yapıcı, Sercan Sarıgöz, Mustafa Budak, Murat Erdem Atacan, Meryem Atacan, Hamza Atacan, Zehra Atacan ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, muavin Semih Zorlu'nun kolunun koptuğu, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.
Etiketler: yolcu otobüsü kastamonuSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 12:12
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