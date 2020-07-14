Çankırı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı aktarıldı.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı

Nevşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Güneyce köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı aktarıldı.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Güneyce köyü, 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak karantina kurallarına kesinlikle uymaları gerekmektedir."

Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü ile Selim İlçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup, her 2 köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri görevlendirildi. Görevli jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor.

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Haydar köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı aktarıldı.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyün yolunu şerit ve bariyerlerle trafiğe kapatan ekipler, acil durumlar ve hasat dönemi dolayısıyla biçerdöver operatörleri dışında köye insan ve araç giriş çıkışına izin vermiyor.

Köyde yaşayanların ihtiyaçları ise Alaca Kaymakamlığınca karşılanıyor.

Şanlıurfa'da 87 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Eyyübiye'de 16, Viranşehir'de 9, Birecik'te 6, Suruç'ta 2, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerindeki birer adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 61 evdeki karantina ise sona erdirildi.