Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da ticari araç takla attı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takma atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Saat 07.00 sıralarında Konya-Adana karayolunda meydana gelen kazada, Ruhi Şakar yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Hurdaya dönen araçta sürücü Ruhi Şakar kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Emir Özel, Büşra Özdemir, Yasin Özdemir ve Durmuş Özel yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: konya haber konya kaza KonyaSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:29
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