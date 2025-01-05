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Türkiye
TRT Haber 05.01.2025 08:48

Yurt genelinde 2,7 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 749 bin 743 aracın denetlendiğini, 436 bin 630 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yurt genelinde 2,7 milyon araç denetlendi

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