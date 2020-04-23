THY uçağıyla Batman Havalimanı'na inen Sudan'daki 182 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında otobüslerle Siirt'e ulaştı.

Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde bulundukları otobüslerden inen vatandaşlar, burada da sağlık kontrolünden geçirilip kayıtları yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün süreyle karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Siirt Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

Azerbaycan'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 181 Türk vatandaşı, havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis eşliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'dan 817 Türk vatandaşı yurda döndü

Almanya'daki 182 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'dan gelen 356 Türk Trabzon ve Bayburt'a yerleştirildi

Almanya'nın Münih kentinden havalanan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

[Fotoğraf: AA]

Uçaktan inişleri sırasında ateşleri ölçülen yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindirildi.

Yolculardan 318'i Trabzon'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, 38'i de 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri yurtlarda konaklamak üzere Bayburt'a hareket etti.

Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi

Almanya'dan getirilen 329 yolcu, saat 01.00'de THY'nin özel uçuşuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kafilede Türklerin yanı sıra Alman kökenli yolcular da yer aldı. Yabancı uyruklu yolcuların çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu öğrenildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve ateş ölçümü yaptı.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gölbaşı'ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Türkiye'ye iner inmez toprağı öperek şükretti

Uçaktan inen vatandaşlardan Yüksel Kudu'nun merdivenden iner inmez toprağı öperek şükretmesi ilginç görüntüler oluşturdu. 2 ay önce Almanya'ya tatil için gittiğini dile getiren Kudu, "Cumhurbaşkanımızın, devletimizin sayesinde ülkeme geri dönebildim. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Bizi gurbet ellerde bırakmadılar." dedi.

Uçaktan inen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurduna gönderildi.

Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.

Cezayir'den getirilen 344 Türk vatandaşı Adıyaman'da

Koronavirüs önlemleri kapsamında Cezayir'den getirilen 342'si yetişkin 2'si bebek 344 Türk vatandaşı, Gaziantep'e ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep Havalimanı'na Türk Hava Yolları'na ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı.

[Fotoğraf: AA]

Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların, gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ardından otobüslere geçen vatandaşlar, Adıyaman'a doğru yola çıktı. 344 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Türk Hava Yolları'na ait uçak ile Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

94 Türk vatandaşı, Sırbistan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

Gelen vatandaşlardan Erhan Çakar, uzun zamandır Türkiye'ye dönmeyi beklediğini dile getirerek, "Çok şükür vatanımıza sağ salim geldik. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.

İsmail Önel de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi'ndeki Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

Öte yandan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan bir kişi de adliyeye çıkarılana kadar polis merkezinde izole edilen bir bölümde gözlem altında tutulacak.

Hollanda'dan getirilen 349 kişi Denizli'de karantinada

Hollanda'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indirildi.

Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na getirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ve AFAD ekiplerinin eskortluğunda yurt binası önüne getirilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak ateşleri ölçüldükten sonra yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen kişilerin, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği aktarıldı.

Dubai'den gelen 353 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de kalan 353 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul'dan otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı.

Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu’ndaki odalara yerleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.

İspanya'dan getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İspanya'dan 150 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merizfon Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılandı.

İspanya'ya staj için giden Bora Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorucu bir yolculuk olduğunu ancak Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Devletimiz sayesinde şu an burada bulunuyoruz"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu tekrar gördüğünü ifade eden Taştan, şunları söyledi:

"Öğrenciyim. Staj yapıyordum, bir buçuk ay önce stajı durdurmak zorunda kaldık. Ülkemiz büyük bir operasyon düzenledi ve bizi oradan getirdi. Devletimiz sayesinde şu an burada bulunuyoruz. Mutluyum, ailem çok mutlu. Benden ziyade ailem çok endişeliydi orada kaldığım için. Devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, bizimle ilgilendiler, bizi ülkemize getirdiler. Görevliler, hem havalimanında hem burada olsun bizimle çok ilgilendiler."

Makedonya'dan getirilen 270 kişi Artvin'de karantinaya alındı

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Makedonya'dan yurda getirilen 5'i çocuk 270 kişi Trabzon Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Artvin'e geldi.

Merkeze bağlı Seyitler köyündeki Çoruh Öğrenci Yurdu'na getirilen bu kişileri, Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve görevliler karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Yurt girişinde oluşturulan noktalarda sağlık kontrollerinden geçirilip kayıtları yapılan 270 kişi, daha sonra 14 günlük karantina süreci için odalarına yerleştirildi.

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan 188 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Kastamonu Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar, polis eşliğinde otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'na getirildi. Burada, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince karşılanan vatandaşlar, yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye operasyonu başlatılmıştı.