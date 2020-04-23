İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir binada, apartman görevlisinin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 25 dairenin bulunduğu binanın çevresinde önlem aldı.

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre, Tuzlugöl Mahallesi 12. Sokak'ta 3 katlı ve 9 daireli bir apartmanın koronavirüs vakalarının sayısı ve bulaş eğilimi dikkate alınarak, karantina altına alındı.

Binanın ziyaretlere kapatılacağına vurgu yapılan açıklamada, karantinaki vatandaşların temel ihtiyaç, ilaç ve hijyen maddeleri taleplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanacağı aktarıldı.