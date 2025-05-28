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Türkiye
AA 28.05.2025 13:46

Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da yurt dışına kaçırılmak istenen, aralarında Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait parçaların bulunduğu 2 bin 922 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Fatih ve Kadıköy ilçeleri ile İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 6 operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda yakalanan Avustralyalı Anzak şüphelinin, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda atalarına ait olduğu düşünülen bazı savaş kalıntılarını toplayarak ülkesine götürmeye çalıştığı anlaşıldı.

Zanlının bagajında yapılan aramada, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen ve bölgedeki kazılardan çıkarıldığı belirlenen 108 eser ve obje ele geçirildi.

Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi

1143 sikke ele geçirildi

Fatih ve Kadıköy'deki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen MÖ 7'nci yüzyıla tarihlenen 2 altın ve gümüş sikkenin de yer aldığı, Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 1143 sikke ele geçirildi.

Aramalarda, 17, 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanların yanı sıra aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında yer aldığı 1671 obje bulundu.

Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen eserler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da yer aldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi

Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Burada gazetecilere konuşan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların devam edeceğini söyledi.

Operasyonlarda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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