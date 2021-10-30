Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurdun güneydoğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin güneydoğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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