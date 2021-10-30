İstanbul Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iş makinesinin çalışma yaptığı sırada çalışma yapılan yerin karşısındaki giyim mağazasının duvarları titremeye başladı.

İşletme sahibi Metin Sever’in uyarmasına rağmen iş makinesi çalışmasına devam etti. Bir süre mağazanın duvarı daha sık aralıklarla titremeye başladı ve çöktü.

İşletme sahibi Sever’in dediği bilgiye göre içeride bulunan 7 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

“Son 1 haftadır duvar zaten titriyordu”

Olay sırasında içeride bulunan işletme sahibi Metin Sever,

“Bu olay yaklaşık 4-5 gündür bu şekilde devam ediyor. Sürekli uyarmamıza rağmen hep aynı şekilde 'bir sıkıntı yok, devam edin, herhangi bir aksaklık olmayacak' deniyor. Ama dünden beri zaten su basması oldu. Onu söylediğimiz halde birkaç ay daha devam ettiler, o kadar uyarmamıza rağmen. Şimdi bugün içerisinde de zaten yine birkaç titreşim falan olmaya başladı. Uyarmamıza rağmen yine devam etmeye başladılar. Şimdi en son gördüğünüz gibi. Yazık günah bir sürü mal ziyanı var. Malı da boşverin can kaybı da olabilirdi.

Sonuçta burada bütün gün akşama kadar müşterilerle uğraşıyoruz. Başımıza da yıkılabilirdi. Buraya bir çare bulunmasını istiyoruz. Buradan ekmek yiyecek birçok insan var. Binada oturan yaşayan insanlar var. İnşaat yaklaşık 10 gündür devam ediyor ama yaklaşık son 1 haftadır artçı titreşimlerin olduğunu arkadaşlara ilettik. İçeride yaklaşık 6-7 kişiydik. Müşterilerle falan ilgileniyorduk. Zaten kamera kayıtlarında belli oluyor. Zor attık kendimizi dışarı” diye konuştu.

"Sabah gürültülerle uyanıyoruz"

Bina sakinlerinden Ferhat Kule ise “Son 5 gündür inanılmaz bir şekilde binamız sarsılıyor, mağduruz, rahat uyuyamıyoruz. Sabahın yedisinde sekizinde gürültülerle uyanıyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ilgilenen olmadı. Açıkçası bununla ilgili hukuki işlemleri başlatmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.