Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda kar etkili oldu.
Turizm kenti Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Antalya'nın Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Yağışın aralıklarla devam ettiği görüldü.
Etiketler: Antalya Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Amatör balıkçılar en büyük balık için yarışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz