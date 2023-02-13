Türkiye, asrın felaketi sonrası tek yürek oldu. Depremin acısını hissedenler, yardıma koşuyor.

Onlardan biri de, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Mehmet Çakırhan. 74 yaşındaki Çakırhan, umre parasını depremzedelere bağışladı. Gözyaşlarına hakim olamadı.

Kumbaralarındaki parayı gönderdi

Geçmişte depremi yaşayan Van'ın Erciş ilçesindeki çocuklar da kayıtsız kalmadı. Zeynep Sude ve Güney Arif kardeşler, kumbaralarındaki paraları bağışladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki besiciler de 22 koyun ile dayanışma kervanına katıldı.

Iğdır'da da benzer görüntüler vardı. Halfeli ilçesinde depremzedeler için kavurma yapıldı.

İneğini satarak bağışladı

Yozgatlı Sultan Tanrıkulu, ineğini satarak parasını depremzedelere gönderdi.

Çadırardıç köyünde de bir kişi, kurbanlık olarak beslediği boğasını yetkililere teslim etti.