37 yaşındaki depremzede Atilla Yılmaz, Adıyaman'da depreme yakalandıklarında, evde eşi ve iki kızıyla birlikteydi.

Tam kapıdan çıkacaktı ki, deprem hızlandı. O küçük kızıyla bir tarafta, öğretmen eşi Mehtap Yılmaz ve 13 yaşındaki kızı İrem'le başka tarafta kaldı.

Onlara yardım eli, depremden 24 saat sonra uzandı. Kucağındaki Merve'nin burnu bile kanamamıştı. Onun vücudunda kırıklar vardı.

Merve Antalya'ya anneannesinin yanına gönderildi. O da istanbul'da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yılmaz, hastane yatağında TRT Haber ekibine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

"Aile apartmaında oturuyorduk. Bir üst katta ağabeyim, eşi, çocuğu gitti, yok oldu. Karşı daire diğer ağabeyimle eşi çocuklar da ölüp gitti.

Uyuyordum eşim uyandırdı beni. Hayatım kalk deprem oluyor demişti. Küçük kızı kucağıma aldım, beşikte uyuyordu büyük kızın yanına eşim gitti.

Ben ve kızım olduğumuz yere yığıldık. Öteki odadan kızımın Allah'ım bana yardım et dediğini duydum sadece. Sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü. Evimiz 4 katlıydı. Altta iş yerleri vardı. Toplam 5 katlıydı ama çıktığımda o ev sanki 100 katlıydı. Yandaki bina da üzerimize düşmüştü. Bağırıyorum, çığlık atıyorum kimse sesimi duymuyordu. Hayatımın tamamen bittiğini düşündüm o an.

Merve çok şükür iyi. Ama büyük kızım ve eşimi kaybettik. Tutunmamız gerekiyor."

Atilla Yılmaz, tedavisinin ardından, kızı Merve'nin yanına Antalya'ya gidecek. Tek isteği, ona güze bir gelecek kurabilmek. Bunun için de, kızına eğitim desteği istiyor.

Kamera: Caner Katırcı