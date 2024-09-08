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Türkiye
AA 08.09.2024 22:42

Yurdun birçok yerinde sağanak etkili oldu

Yurdun birçok yerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ta yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti. Adana ve Osmaniye'de sağanak ve fırtına etkili oldu. Evlerin çatısı, ağaçlar devrildi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yurdun birçok yerinde sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Gücük Mahallesi kırsalında 47 yaşındaki Aziz Genç, küçükbaş hayvan sürüsünü otlattığı sırada sağanak meydana geldi.

Sürüyü daha güvenli bölgeye götürmeye çalışan Genç, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Genç'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan yıldırımdan etkilenen 2 keçi de telef oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adana'nın iki ilçesinde sağanak 

Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

Kadirli Caddesi üzerindeki bazı ağaçların yola devrildiği ilçede, Şevkiye Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

İlçede bazı bölgelerde zaman zaman dolu yağışı da görüldü.

Pozantı ilçesinde de etkili olan yağışın ardından yollarda oluşan su ve toprak birikintileri, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Osmaniye'de bir mandıranın çatısı çöktü

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Kadirli ilçesinde ağaçların yollarda devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yurdun birçok yerinde sağanak etkili oldu

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ve AFAD ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sumbas ilçesine bağlı Çınar köyündeki ise fırtına nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan, Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çorum'da 120 adresten su baskını ihbarı yapıldı

Kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Gök gürültülü yağışla birlikte Buharaevler Mahallesi'nin bazı bölümlerinin yanı sıra Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy, Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide Kavşağı'nda büyük su birikintileri oluştu.

Rögarların da taşmasıyla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sel nedeniyle düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 120 adresten su baskını ihbarı yapıldığı duyurdu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen bazı noktaları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Malatya'da aralıklı sağanak

Malatya’da bir süredir belirli aralıkla devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Akçadağ ilçesi Kömekavak Mahallesi’nde yer yer doluya dönen şiddetli yağış sonrası yollar beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Ardahan'da dolu kara yolunu beyaza bürüdü

İl genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli doluya bıraktı.

Yoğun dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 580 rakımlı Bülbülan mevkii beyaza büründü.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yolda, karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı.

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Adana Ardahan Kahramanmaraş Malatya Osmaniye Sağanak Yağış
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