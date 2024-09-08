Ataşehir'de mobilya mağazasında yangın

İstanbul Ataşehir içesindeki 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı etkisi altına aldı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.