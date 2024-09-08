Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü E.A.Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kazım Yılmaz Caddesi'nde E.A.Ö'nün kullandığı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.